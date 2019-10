Emiliano in visita all'Asl Bat: «Riorganizziamo i servizi»

BARLETTA - Il presidente della Regione Puglia. Michele Emiliano, ha visitato questa mattina alcune strutture della Asl Bt, in particolare quelle di Bisceglie, Canosa e Barletta, al centro di importanti processi di rinnovamento. Con Emiliano c'era il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne. Lo comunica la Regione Puglia in una nota.

«Stiamo riorganizzando i servizi sanitari - ha detto il governatore Michele Emiliano - e non ci sono ospedali chiusi ma solo trasformati. Stiamo facendo un lavoro molto importante e delicato, con l’aiuto dei moltissimi operatori sanitari e dei tanti sindaci che ringrazio di cuore». Emiliano ha spiegato che "la razionalizzazione della sanità pugliese non si può fare mantenendo ospedali vecchi, inutili e pericolosi così come erano 30 anni fa. Non ce lo possiamo permettere e non è consentito dalla legge». «Il piano di riordino - ha sottolineato - è un obbligo previsto dal Decreto Ministeriale 70».

«È chiaro - ha aggiunto Emiliano - che servono anche le assunzioni. E speriamo di riuscire a poterle completare in fretta perché nei reparti hanno ne hanno bisogno. Abbiamo recuperato più di dieci posti in Italia nei Livelli essenziali di assistenza, pur avendo 15mila addetti in meno rispetto all’Emilia Romagna a parità di abitanti».

Entrando nello specifico dei servizi «mantenuti e potenziati», Emiliano ha sottolineato «l'attivazione a Canosa - dove a breve sarà tutto pronto per accogliere le lungodegenze - di nuove sale operatorie per la piccola chirurgia che non richiede ricovero e che abbatterà le liste di attesa». E ha poi ricordato «il potenziamento dell’ospedale di Bisceglie con l'inaugurazione della geriatria; l’apertura di Gastroenterologia che si è spostata da Trani a Barletta e l’avvio dei lavori per il nuovo Pronto soccorso del Dimiccoli, e infine la salvaguardia del punto nascita di Bisceglie».(