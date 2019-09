Puglia, raduno sindaci Protezione Civile, Emiliano: «Passi da gigante»

«La Protezione civile pugliese sta facendo passi da gigante, come il direttore Borrelli ci ha confermato. Oggi qui sono riuniti tutti i sindaci della Puglia che hanno un ruolo fondamentale, perché il primo livello della dichiarazione dello stato di emergenza è proprio quello comunale». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine del primo raduno organizzato in Puglia dei sindaci con il capo dipartimento della protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli sul tema 'La comunicazione dell’emergenza e la responsabilità del sindaco, tra procurato allarme e omissione di soccorso».

«I sindaci - ha spiegato Emiliano - hanno l’obbligo di aprire degli uffici che si chiamano Coc, Centri operativi comunali, e da lì parte l’insieme delle segnalazioni che possono arrivare al livello regionale e poi addirittura allo stato di emergenza nazionale».

Il presidente della Regione ha infine ringraziato «tutti i volontari che in ogni Comune sono le colonne della Protezione civile regionale, senza le quali sarebbe impossibile qualunque tipo di intervento».

BORRELLI: NO COLORE POLITICO, È PATRIMONIO - «Con il nuovo Governo c'è un ottimo rapporto, anche perché per me è un’assoluta continuità relazionarmi all’interlocutore della Protezione civile che è il presidente del Consiglio dei ministri, che non è cambiato. La Protezione civile non è né di destra, né di sinistra, né di centro: è un patrimonio del Paese che dobbiamo preservare». Lo ha detto il capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli, che oggi partecipa alla Fiera del Levante di Bari al primo raduno dei sindaci della Protezione civile in Puglia.

«Il presidente del Consiglio è molto presente sul tema del terremoto - ha aggiunto Borrelli rispondendo a una domanda sulla delega alla ricostruzione -. Io stesso sono stato insieme a lui e al commissario straordinario per la ricostruzione nelle aree terremotate e quindi voglio ringraziare anche qui, in questa occasione, il presidente Conte perché è sempre vicino ai problemi della gente. Spero che la ricostruzione possa avere anche una accelerazione e si possano superare le impasse burocratiche che sono emerse anche nel corso della visita del presidente».

«Dobbiamo fare in modo che i sindaci abbiano gli strumenti per far avere ai cittadini le giuste informazioni e poi assisterli in caso di bisogno». Lo ha detto il capo del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, Angelo Borrelli, al primo raduno dei sindaci della Protezione civile in Puglia, alla Fiera del Levante di Bari.

«Oggi parliamo di questa nuova piattaforma di allertamento nazionale della popolazione, del ruolo e della responsabilità dei sindaci. Credo che nel nostro Paese - ha spiegato Borrelli - non ci sia un soggetto pubblico, un decisore pubblico che non abbia una responsabilità così grande come quella che hanno i sindaci. L’evento di Livorno, delle gole del Raganello, ci hanno imposto una riflessione: se esistono le tecnologie perché non usarle anche per allertare la popolazione? Stiamo lavorando su questo anche con le Protezioni civili regionali».

Borrelli ha poi fatto un accenno alla «pianificazione» della Protezione civile: «E' opportuno che i sindaci - ha detto - facciano in modo che nei propri territori ci siano piani di Protezione civile aggiornati, perché solo con una pianificazione preventiva si riesce a limitare gli effetti degli eventi calamitosi».

DECARO: DARE A SINDACI PIU' MEZZI E UOMINI - «Per strutturare gli uffici comunali di Protezione civile e per poter dare attuazione al piano di emergenza, noi sindaci avremmo bisogno di uomini e mezzi. I mezzi possono arrivare attraverso risorse statali, gli uomini attraverso una delega alle assunzioni rispetto al turn-over del 100%, per assumere il personale necessario a far funzionare la struttura. Come Anci abbiamo già fatto questa richiesta al Governo». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, a margine del primo raduno in Puglia dei sindaci con il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli.

«Abbiamo ottenuto anche il risultato da qualche mese - ha aggiunto Decaro - di non essere direttamente responsabili per attività per i quali non si può chiedere la responsabilità al sindaco. Non essendo un tecnico, non può essere un sindaco a decidere quando lanciare un’allerta meteo o per un incendio e come intervenire».

Il presidente Anci ha poi ricordato il «rapporto antico» tra Protezione civile e sindaci, «specialmente nei momenti difficili della nostra comunità. Spesso ci siamo trovati a lavorare insieme fianco a fianco, per tenere insieme quelle che sono state le macerie fisiche ma anche le macerie dal punto di vista sociale».