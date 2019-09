Monopoli, il sindaco sceriffo sorprende due «migranti» dei rifiuti di Turi

E il sindaco di Monopoli si trasformò in sceriffo. In queste immagini, girate due giorni fa, si vede il primo cittadino monopolitano, Angelo Annese, richiamare e bacchettare due «migranti» dei rifiuti che stavano scaricando dei sacchetti nei pressi del bidone della provinciale Monopoli-Conversano contenenti elettrodomestici in disuso, un fornetto e altro materiale considerato rifiuto speciale . Dall'auto erano scese due persone un uomo e una donna, che candidamente avevano lasciato i loro sacchetti: entrambi hanno detto di venire da Turi. I due non hanno battuto ciglio e con tante scuse hanno ripreso il materiale e l'hanno ricaricato in auto. Il video sta facendo il giro del web evidenziando nei sottotitoli quanto ribadisce Annese da tempo «l'eliminazione totale dei bidoni se era il nostro obiettivo oggi è una certezza imprescindibile».