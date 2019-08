Costa crociere, ritardo ad Atene salta la tappa di Corfù: scoppia la protesta a bordo

Signore e signori, Corfù la vedrete in cartolina. E' stata una delusione per tanti crocieristi pugliesi imbarcati sulla nave Victoria della Costa crociere in tour nelle iesole greche, apprendere l'impossibilità di poter fare l'ambita tappa greca - e dover fare ritorno a Bari - a causa di ritardi nelle operazioni di attracco al porto di Atene. Un disagio che ha provocato inevitabili ripercussioni sulla tabella di marcia della nave tenuta a rispettare un calendario di crociere programmate, coinvolgendo migliaia di persone.

Con una comunicazione scritta fatta circolare tra i passeggeri, il comandante della nave ha spiegato le ragioni della decisione, determinate dal ritardo con cui le autorità elleniche hanno concesso l'attracco al porto del Pireo. Nonostante il recupero dei tempi, le operazioni di rifornimento hanno determinato un ritardo non più recuperabile costringendo la nave a salpare dal porto di Atene alle 19 e non alle 14 come programmato. A conti fatti, quindi, sarebbe saltata la tappa di Corfù e la nave sarebbe partita direttamente per Bari dove è previsto l'arrivo venerdì 24.

Costa, nella lettera, ha offerto un risarcimento di 100 euro a persona (massimo per 2 a cabina) per l'aspettativa negata, sotto forma di credito per acquisti da fare a bordo.

Proteste a bordo, decine di crocieristi hanno preso d'assalto l'ufficio informazioni e hanno protestato per la vacanza rovinata a causa del salto della tappa di Corfù. Poi si sono riuniti nel salone per inscenare una manifestazione di protesta. La partenza del porto di Atene alla volta di Bari è prevista alle 19.