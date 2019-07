San Severo, la festa del Carmelo con la corsa dei «fujenti» tra i petardi

SAN SEVERO - La Festa della Madonna del Carmine a San Severo si festeggia col «botto»: una fila di petardi attaccati l'uno all'altro sono stati fatti esplodere mentre i fujenti, (i furenti) per tradizione, corrono dietro o davanti i fuochi lungo la strada. Un modo tutto particolare per celebrare la patrona della città.

Come mostrano le immagini, è in corso il 'palio delle batterie', in cui un fiume di persone, tra cui anche dei bambini, corre ai due lati dei fuochi d'artificio mentre questi esplodono tra fumo e colori.