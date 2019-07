Aldo in vacanza a Castellaneta: «Dopo il tornado vi auguro di riprendervi»

CASTELLANETA MARINA - Aldo Baglio beccato in vacanza a Castellaneta Marina, il comico del trio Aldo Giovanni e Giacomo, senza i due compari, si è concesso a foto e autografi con i bagnanti tra un tuffo e l'altro nel mare pugliese. Come mostrano le immagini, pubblicate su Facebook, l'attore ha anche fatto un grosso in bocca al lupo alla città colpita nei giorni scorsi da un tornado che ha devastato alberi e case. «Vi auguro di riprendervi al più presto, questo posto è meraviglioso», ha detto ai suoi fan.

La tappa pugliese non è casuale, dal 17 giugno il trio di comici al completo, sta girando il film 'Odio l'estate' diretto da Massimo Venier e ambientato tra Puglia e Lombardia. Ma con un mare così, si sa, non si può non concedersi qualche ora di relax in spiaggia.