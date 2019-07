Bari, il corso diventa un grande set per Sophia Loren. «E le auto?»

BARI - Proseguono le riprese del film con Sophia Loren, «La vita davanti a sè» diretto dal figlio, Edoardo Ponti in Puglia. Dopo essere stata avvistata ieri a Santo Spirito l'attrice si sposterà a Bari con tutta la troupe. Intanto spuntano i primi camion con i materiali di scena del set in Corso Vittorio Emanuele.

Come mostrano le immagini i mezzi hanno occupato oltre 20 posti auto generando un po' di malumore nei residenti costretti a trovare altrove parcheggio. Nonostante la presenza della diva del cinema abbia creato grande interesse nella popolazione barese, non mancano quindi i disagi: anche nella vicina piazza Chiurlia sono stati piazzati altri mezzi che stanno rendendo difficile il transito agli utenti. La città vecchia presto sarà blindata per consentire di girare le immagini della pellicola.

Le zone maggiormente interessate dalle riprese a Bari sono Bari vecchia e i quartieri Murat, Madonnella e Libertà che risentiranno dell'istituzione di divieti di sosta e di transito. Da corso Vittorio Emanuele a corso Cavour, passando per via Cognetti e piazza Eroi del Mare, fino al lungomare Augusto, sono questi gli scenari prescelti, assieme ad alcune decine di strade e piazze, per girare i momenti clou del film.