Bari, sfruttavano la folla sui bus per derubare i turisti: 3 arresti

BARI - Sfruttavano l'affollamento sui bus cittadini di Bari per derubare i turisti: in 3 sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa dal G.I.P del Tribunale di Bari –dott.ssa Luigia Lambriola- su richiesta del Sost. Proc. Marcello Quercia della locale Procura della Repubblica. Si tratta di 3 uomini, un 59enne del quartiere Madonnella, un 50enne e un 57enne, entrambi residenti nel quartiere San Paolo, tutti considerati dagli investigatori borseggiatori seriali operanti nel centro cittadino, sono accusati di furto tentato e consumato, entrambi aggravati per aver commesso i fatti con destrezza, da tre o più persone ed all’interno di mezzi di pubblico trasporto.

Sono due gli episodi contestati ed accertati dai Carabinieri a carico dei malavitosi e risalgono allo scorso mese di marzo.

Nel primo episodio sono coinvolti i primi due con la partecipazione di un terzo soggetto non ancora identificato. I due si sono infatti impossessati con destrezza di un portafogli che la ignara vittima, una turista 37enne greca, custodiva all’interno del proprio zainetto indossato a spalla, mentre viaggiava su un bus cittadino.

Il secondo episodio, avvenuto nella stessa mattinata, a distanza di poche ore, risulta ancor più particolare del primo. Quattro in questo caso gli autori, tutti e 3 gli arrestati dunque, con la complicità di un quarto uomo non identificato. Modalità simili, fortunatamente con esito diverso. Sono dapprima saliti su un altro autobus di linea e hanno accerchiato la vittima e sono riusciti ad aprire la cerniera dello zaino sfilando il portafogli ad una giovane. Ma qualcosa questa volta non ha funzionato: in quel preciso istante un cittadino, intuito cosa stesse succedendo, ha allertato la vittima, che si è accorta di tutto e ha sventato il furto.

Fondamentale per la ricostruzione dell’evento delittuoso è stata, anche per questo episodio, la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza all’interno del bus e il servizio di osservazione effettuato dai militari.

Continuano invece le ricerche dei due complici non ancora identificati.