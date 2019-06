Bari, anziani e karaoke: così ci si diverte a Pane e Pomodoro

BARI - Estate costretti in città? Basta poco per divertirsi: questo gruppo di anziani passa così le proprie serate a Pane e Pomodoro. Come mostrano le immagini l'allegra combriccola, con tanto di sedie, tavolini e microfoni alla mano, cerca di ingannare il tempo e si diletta al karaoke intonando la hit di Rocco Granata «Marina», accennando anche qualche passo di danza.

Piccoli momenti di divertimento e relax all'imbrunire, filmati dai passanti che si concedono una passeggiata nella spiaggia cittadina.