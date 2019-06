«Aspetta un attimo»: Silvia Mezzanotte canta nella redazione della «Gazzetta»

È stata per anni la voce dei Matia Bazar, con cui ha anche vinto il Festival di Sanremo: Silvia Mezzanotte oggi pomeriggio, 14 giugno, è stata protagonista di un appuntamento della rassegna "Incontri d'autore", nella redazione della Gazzetta del Mezzogiorno. La cantante, da poco impegnata nell'esperienza di All Together Now su Canale 5, ha presentato il suo ultimo disco, "Aspetta un attimo", uscito venerdì 31 maggio e anticipato dall'omonimo singolo. La Mezzanotte ha raccontato qualcosa sul suo percorso, fatto di costante impegno, approfondimento, cura della voce e studio del canto, ha svelato i retroscena della pubblicazione del disco, un lavoro che sente completamente suo, e - sul finale - ha anche dedicato un brano a cappella ai tanti fan che l'hanno seguita in diretta e a quelli che l'hanno raggiunta fisicamente in redazione per una foto e un autografo.

Silvia sarà domani pomeriggio alle 17 a Foggia a presentare il suo disco (Discobolo - corso Giannone, ore 17), domani sera - 15 giugno - in concerto a San Paolo Civitate (Fg) e il 22 luglio a Pezze di Greco (Br)

Per rivedere la diretta integrale: https://www.facebook.com/lagazzettadelmezzogiorno.it/videos/433030900863281/