Foggia, rapina "esplosiva" alla Banca Popolare di Bari e Novara: 2 arresti

FOGGIA - Due pregiudicati sono stati arrestati, accusati di far parte delle bande di rapinatori che hanno assaltato a Foggia gli sportelli automatici delle filiali cittadine della Banca Popolare di Milano e della Banca Popolare di Novara, rispettivamente il 3 aprile e il 17 maggio scorsi. Gli agenti della Squadra mobile hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale dauno, a carico di Gaetano Gramazio di 46 anni e Luigi Mondelli di 29. Dovranno rispondere di furto pluriaggravato in concorso e fabbricazione e detenzione di materiale esplodente.

Alla loro identificazione i poliziotti sono giunti guardando i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nelle zone degli assalti. Nel primo colpo, alcuni malviventi, arrivati nella centralissima piazza Giordano con due auto, hanno fatto esplodere un ordigno nel bancomat della Popolare di Milano, riuscendo a portar via 6mila euro.

I banditi, prima di fuggire, hanno cosparso con chiodi a quattro punte la strada adiacente alla banca che, con la violentissima esplosione, ha poi riportato seri danni alla struttura. Modus operandi analogo per il colpo alla Popolare di Novara, in via Padre da Olivadi, dove i malviventi hanno sfondato la vetrata utilizzando un’auto rubata e poi hanno fatto esplodere una cosiddetta «marmotta" nello sportello automatico, portando via 10mila euro. Anche in questo caso la banca riportò ingenti danni per la deflagrazione.