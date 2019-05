Raf & Tozzi in concerto: Bari in estasi su «Infinito» e «Gloria»

Prendi due artisti, entrambi con una carriera quarantennale e delle hit intramontabili, mettili sul palco insieme a una band straordinaria, e otterrai un tour indimenticabile, come quello che sta accompagnando Raf e Umberto Tozzi su e giù per lo stivale. Ieri sera, giovedì 30 maggio, i due artisti si sono esibiti a Bari, sul palco del PalaFlorio, mandando in visibilio migliaia di fan che si sono scatenati sulle note dei più grandi successi di entrambi, da «Gloria» a «Infinito», da «Ti amo» a «Battito animale», passando per le note più romantiche di «Via», «Gente di mare», «Non è mai un errore».

Sul palco con loro una super band formata da 10 elementi: Elisa Semprini (violino e cori), Daniele Leucci (percussioni), Raffaele Chiatto (chitarra), Maurizio Campo (tastiere), Gianni Vancini (sax), Gianni Daddese (tastiere), Riccardo Roma (batteria) e tre salentini doc., Gabriele Blandini (tromba), Salvatore Cafiero (chitarra) e Valerio «Combass» Bruno (basso). Sangue pugliese scorre anche nelle vene di entrambi i cantanti: Raf è nato a Margherita di Savoia (Fg) - tantissimi i fan del suo paese natale presenti - e Umberto Tozzi viene da una famiglia originaria di Vico del Gargano. E i due non si risparmiano per tutte le due ore e mezzo di concerto: in più momenti scendono dal palco, lasciandosi abbracciare dal pubblico, cantano «Si può dare di più» direttamente tra le file della platea, propongono medley fondendo le voci e scambiandosi i brani, raccolgono cartelloni, fiori e peluche che le fan di tutte le età hanno portato per loro. E possiamo dirlo senza paura: sono entrambi in splendida forma, soprattutto Raf, che più passano gli anni, complice anche l'abbigliamento sportivo (cappellino con la visiera e pantalone sportivo morbido), più sembra ringiovanire.

Un'accoppiata azzeccatissima, che regala emozioni ed energia, specie sul finale, con un tris di brani fra «Tu», «Infinito» e «Gloria», che chiudono una stagione 2018/2019 di concerti al PalaFlorio nel migliore dei modi.

MOMENTO TOP: Il finale, con "Gloria". Ci si chiede quanti artisti di oggi saranno in grado di creare una hit capace di diventare realmente immortale, come questa

SCALETTA

Il battito animale

Ti amo

Due

Notte rosa

Sei la più bella del mondo

Dimmi di no

Non è mai un errore

Roma nord/ Qualcosa qualcuno / Se non avessi te / Gli innamorati

Gente di mare

Iperbole/ Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è/ Per tutto il tempo/ Show Me the Way to Heaven

Si può dare di più

Come una danza

Gli altri siamo noi

Yellow Submarine

Come una favola

Dimentica dimentica / Eva / Donna amante mia / Io camminerò / È quasi l’alba / Ossigeno / Via

Cosa resterà degli anni Ottanta

Immensamente

Inevitabile follia

Io muoio di te

Self Control

Stella stai

Ti pretendo

Tu

Infinito

Gloria