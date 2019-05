Decaro lacrime e gioia: «Mamma non piangere»

BARI - Lacrime di gioia per la famiglia di Antonio Decaro, accorsa al gran completo nella sede del comitato elettorale su Corso Vittorio Emanuele. Dopo il discorso di ringraziamento rivolto alla cittadinanza il sindaco di Bari, appena rieletto alla guida della città, è stato raggiunto dalla figlioletta Chiara, dalla moglie, dal padre Giovanni e dalla madre Isa. Stretti in un unico abbraccio, la donna non trattiene le lacrime e il figlio guardandola negli occhi le sussurra: «Mamma non piangere, se sono qui è perché mi hai convinto tu».