Di Maio a Taranto: «Abbiamo abolito l'immunità penale ai vertici di Ilva»

TARANTO - «Sono qui oggi non solo per presiedere al tavolo istituzionale di Taranto, ma sono qui perché ieri abbiamo abolito l'immunità penale che permetteva ai vertici di Ilva di godere ad alcuni esimenti legati a reati ambientali che hanno fatto tanto male ai cittadini di Taranto». Così il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa commenta la situazione del siderurgico. «È un vittoria dei tarantini, non del governo». E aggiunge: «Nel decreto crescita viene introdotta una norma, che si chiama esimente penale e che doveva durare altri 4 anni e mezzo, ma che invece ad agosto smetterà di esistere. L'altro problema che abbiamo qui riguarda un miliardo di euro stanziati che non si stanno spendendo. Tornerò qui il 24 giugno per controllare».