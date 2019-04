Medimex Spring a Foggia, ecco il videomapping ispirato ai Beatles

FOGGIA - I Beatles sbarcano a Foggia: ecco il curioso videomapping che ha letteralmente rivestito Palazzo Dogana in occasione della serata di lancio del Medimex Spring Edition. Una goduria per gli occhi e per le orecchie dei passanti che si sono ritrovati catapultati nel mondo Beat britannico: da Penny Lane a Help sono solo alcuni dei brani di successo che hanno accompagnato le immagini di un revival musicale anni '60 con alcuni spezzoni dei concerti di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Le immagini del videomapping, a cura di Contempo, è stato realizzato da Hermes Mangialardo (PlasMedia). Cultura fuori e dentro: all'interno del Palazzo Dogana, invece, si teneva prima l'incontro con la fotografa Pattie Boyd - modella famosa in tutto il mondo, musa ispiratrice di George Harrison e Eric Clapton e fotografa, che tra i suoi soggetti vede proprio i quattro componenti dei Beatles - e poi l'inaugurazione della mostra 'Pattie Boyd and the Beatles', curata da Ono Arte Contemporanea. (Video Medimex)