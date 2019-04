«Tanti auguri Fiorella»: la Feltrinelli di Bari canta per la Mannoia

BARI - Buon compleanno Fiorella Mannoia! La cantante, che oggi, 4 aprile, compie 65 anni, era alla Libreria Feltrinelli di Bari per il firmacopie del suo album, Personale, ed è stata accolta da un pubblico in festa che le ha cantato “Tanti auguri a te”. Un compleanno davvero speciale per Fiorella, che tornerà a Bari, in concerto al TeatroTeam, sabato 25 maggio.