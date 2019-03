A Trani apre la prima biblioteca in Europa specializzata in libri islamici

TRANI - Una biblioteca di 12 mila volumi specializzata in architettura dei Paesi islamici, la prima in Europa, aprirà sabato a Trani, in Puglia, un porto che nei secoli ha unito Oriente e Occidente. La Bibliotheca Orientalis 'Attilio Petruccioli' - esperto di architettura islamica che ha insegnato 58 anni tra Roma, Boston, Bari e Doha, da decenni legato a Trani -, promuove «un aperto e rispettoso scambio di conoscenze tra individui e gruppi appartenenti a culture e religioni differenti». Sotto l’ombrello della Fondazione Seca, coabiterà con il Museo della Scrittura e altre istituzioni scientifiche quali il Museo Diocesano di Trani e il Museo ebraico dell’antica sinagoga-chiesa di Sant'Anna.

«Nel corso della storia la costa della Puglia, su cui si apre il porto di Trani, ha rappresentato una cerniera Oriente-Occidente, un confine non baluardo ma approdo - si legge in un comunicato -, che a dispetto delle continue frizioni tra potenze politiche e militari ha sempre concesso un intenso parallelo intreccio culturale, trasportato dalle navi commerciali. Scambi che in una perenne condizione di incertezza tra mondo greco e latino, arabo musulmano e cristiano, hanno favorito la contaminazione di culture opposte, e una sintesi che è un arricchimento».

Nel Polo Museale di Trani la Bibliotheca Orientalis Attilio Petruccioli raccoglie migliaia di testi sulla architettura e l'urbanistica dei paesi islamici e orientali, con diversi pezzi rari. Unica in Europa, compete con la Roche Library del Massachussetts Institute of Technology (Mit) negli Stati Uniti. La biblioteca promuove la ricerca scientifica attraverso l'Islamic Environmental Design Research Centre e numerose pubblicazioni. (www.facebook.com/BibliothecaOrientalis)