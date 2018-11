«Diciassette mesi per avere il gas». «Ma la Germania fa i complimenti»

Se oggi un'azienda viene a investire a Bari ha bisogno di 17 mesi per avere l'allaccio del gas. Ma allo stesso tempo dalla Germania fanno i complimenti alla Puglia perché in 18 mesi è stato portato a termine il progetto di avere uno stabilimento in grado di produrre il cambio a doppia frizione automatica, che si realizza nei capannoni della zona industriale barese. Intorno a questi temi è ruotata la discussione del Forum organizzato nella sede della «Gazzetta del Mezzogiorno». Sono intervenuti il presidente della task force sull’occupazione della Regione Puglia Leo Caroli, il segretario generale della Cgil Bari Gigia Bucci, il presidente del consorzio Asi Emanuele Martinelli, il docente di Storia dell'Industria dell'Università Aldo Moro Federico Pirro, e il noto imprenditore barese della ristorazione, Vito Ladisa, insieme ai giornalisti della «Gazzetta» Carmela Formicola, Ninni Perchiazzi, Rita Schena e Antonella Fanizzi. Tutti i dettagli sul forum nell'edizione cartacea della «Gazzetta», in edicola domani.