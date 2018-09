Ecco «Rugiada» il nuovo singolo degli Easy Funk

BARI - Dopo il buon successo del primo singolo «Don't stop» con ben 350.000 visualizzazioni su Youtube, ecco il il secondo estratto dall'album degli Easy Funk, un collettivo pugliese di Mola di Bari (BA) composto da Zekka, Meta, Gia Young e LeontinoGobest. I quattro hanno vinto lo scorso anno l'edizione del #GazzettaMusicContest2017, e provengono da un percorso artistico da solisti, ricco di collaborazioni e partecipazioni in diversi progetti nazionali ed internazionali, durante le quali hanno acquisito un’esperienza decennale in ambito musicale che li ha portati dagli studi ai palchi e alle radio del Sud Italia. Il nuovo brano si intitola «Rugiada» ed è un vero e proprio inno dedicato a Bari e alla Puglia in genere.