Foggia, Di Maio: «Il caporalato non è solo un problema del Sud»

FOGGIA - «Il caporalato non è solo un problema delle regioni del Sud, motivo per cui ho convocato a questo tavolo tutte le Regioni di Italia. Noi dobbiamo riuscire nell’operazione di far sopravvivere le imprese che si comportano correttamente e tirar fuori dalle minacce mafiose e premiare quelle virtuose». Così il vicepremier e ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, in conferenza stampa al termine del tavolo convocato nella Prefettura di Foggia contro il caporalato.