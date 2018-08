Forte grandinata su Grottaglie: strade impraticabili e alberi divelti

TARANTO - Le immagini parlano da sole: ecco cosa è successo poche ore fa a Grottaglie, nel Tarantino, dove un violento nubifragio si è abbattuto sulla città creando non pochi disagi. Pioggia abbondante e grandine hanno paralizzato le auto sulle strade allagate. L’episodio più grave è avvenuto nel recinto dell’ospedale San Marco dove è caduto un grosso albero dalle notevoli dimensioni che si trovava proprio davanti l’ingresso del nosocomio. In molti su Facebook hanno condiviso i video che vi mostriamo. Fortunatamente non ci sarebbero persone ferite.