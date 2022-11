Seconda giornata di lutto a Foggia: l'ultimo addio al pilota Andrea Nardelli

FOGGIA - Dopo le esequie del medico Maurizio De Girolamo e del pilota Luigi Ippolito, Foggia piange Andrea Nardelli, il secondo pilota morto nella tragedia dell'elicottero di Alidaunia precipitato ad Apricena. Alle 16 si sono svolti i funerali. Nardelli è morto il 5 novembre scorso insieme ad altre sei persone nel disastro aereo. Le cause che hanno provocato l'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte del nucleo investigativo dei carabinieri, dai tre consulenti della Procura della Repubblica di Foggia e dagli investigatori dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo Ansv. Bagno di folla per dare l'ultimo saluto ad Andrea. Ecco le immagini live del funerale.

Intanto i resti del mezzo sono ancora sul luogo della tragedia. La rimozione è prevista per domani. L'incarico per lo studio di fattibilità utile al trasferimento del relitto è stato conferito ad un deposito per la custodia giudiziale. Alle operazioni parteciperanno anche i consulenti nominati dai familiari delle vittime. Potrebbe essere un elicottero dei vigili del fuoco a occuparsene.