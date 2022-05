Cambiamenti climatici, gli alunni della «San Ciro» di Foggia protagonisti al concorso della Croce Rossa

FOGGIA - I giovani del Comitato Croce Rossa Italiana di Foggia hanno ideato un concorso sulla scia di quello posto a livello nazionale sul tema dei cambiamenti climatici. Il concorso ha visto partecipe la scuola elementare San Ciro – Livio Tempesta per un progetto pilota sui cambiamenti climatici, nel concorso sono state coinvolte le classi terze, quarte e quinte. Il concorso ha previsto la realizzazione da parte dei bambini di disegni che avranno per oggetto proprio i cambiamenti climatici. I disegni verranno valutati dai giovani della Cri di Foggia e poi i 10 migliori saranno pubblicati sulla pagina Facebook dei giovani Cri di Foggia per essere votati da una platea più ampia.

Al termine della competizione i tre finalisti hanno avuto la possibilità di piantare una delle sette piante - donate dalla Croce Rossa - che rispecchiano i nostri sette principi nel giardino della loro scuola. Il terzo posto ha piantato una pianta, il secondo 2 piante e il primo classificato quattro. I costi per l’attività sono stati coperti dal fondo cassa dei giovani. «Con la manifestazione/ premiazione di questa mattina - spiega il dirigente del Circolo Didattico San Ciro Tiziana Zappatore - abbiamo concluso un percorso formativo realizzato con le nostre alunne e alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Livio Tempesta. Abbiamo partecipato ad un concorso “il cambiamento climatico” proposto dai giovani della CRI e sin da subito accolto con entusiasmo dai docenti dell’istituto. Il tema dell’ambiente e più in generale il tema della sostenibilità ambientale è trasversale nel Curricolo della nostra scuola che ha elaborato, sulla base degli obiettivi dell’ Agenda 2030, percorsi didattici finalizzati alla sensibilizzazione, educazione e formazione dei nostri studenti. Ognuno di noi si deve sentire coinvolto nella lotta ai cambiamenti climatici. Il ruolo di ognuno di noi è cruciale».

(foto-video di Vincenzo Maizzi)