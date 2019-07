Meraviglia a Peschici, un delfino e i suoi cuccioli nuotano tra i bagnanti

FOGGIA - Sembra una scena da film hollywoodiano, invece siamo in Puglia. Precisamente a Peschici, sul Gargano, qui un delfino e i suoi cuccioli nuotano e giocano tra i bagnanti a Baia di Calalunga. Il video pubblicato dalla pagina Facebook Peschici.com è diventato virale sui social.

«Non bisogna andare in posti esotici e lontani per assistere a momenti come questo, le unicità le trovi solo sul Gargano», scrive la pagina nella didascalia che accompagna le tenere immagini.

Secondo quanto si apprende, la famiglia di delfini si sarebbe avvicinata un po' troppo alla riva disorientata dalla corrente, ma grazie all'intervento dei bagnanti supportati dalla Capitaneria di Porto, sono stati aiutati a riprendere il largo.