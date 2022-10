Bari, Fiera del Levante: riapre la Galleria delle Nazioni

BARI - Le lane dell’alpaca del Perù, i gioielli del Vietnam, i tappeti iraniani, le spezie del Nepal, i tessuti dell’Ecuador. E poi colori e i profumi di Camerun, Costa D’Avorio, Ecuador, Egitto. Dopo tre anni di stop forzato a causa della Pandemia per questa edizione della Fiera del Levante, in corso a Bari, torna la 'Galleria delle Nazionì che ospita rappresentanze di 22 Paesi all’interno dei padiglioni 90 e 94. In questi spazi per l’apertura anche 14 ambasciatori degli Stati presenti. "Il primo impegno che ho assunto con me stesso, ma soprattutto con tutti i baresi dopo la nomina di presidente - dice Alessandro Ambrosi presidente di Nuova Fiera del Levante - è stato quello di essere sempre pronto a costruire opportunità ed occasioni per rafforzare l’ineguagliabile valore dell’accoglienza che il mondo riconosce a Bari».

«Nel quartiere fieristico abbiamo intitolato il grande viale ai «popoli», perché - aggiunge - è sulla bellezza di culture e religioni diverse che si parlano, l’elemento su cui continueremo sempre ad investire». Artigianato etnico, oggettistica, ma anche profumi, spezie, prodotti tipici proveniente da: Camerun, Costa D’Avorio, Ecuador, Egitto, Francia, Giordania, India, Iran, Kenya, Madagascar, Marocco, Montenegro, Nepal, Pakistan, Perù, Senegal, Somalia, Spagna, Tunisia, Turchia, Vietnam. «Saranno il segno importante, si legge in una nota, di una Fiera che unisce».