Sammichele, alla sagra della zampina balla anche il presidente Emiliano con la maschera dell'homéne curte

«Riproviamo a tornare alla nostra consuetudine giornaliera, anche se non sarà facile, con un momento topico di ieri sera a Sammichele, quando il governatore Michele Emiliano accetta l’invito al ballo dall’homéne curte!». Nel paese in provincia di Bari è in corso la sagra della zampina, che sta richiamando in queste ore tanti visitatori e ospiti (stasera in programma il concerto di Orietta Berti, domani spazio alla dance con Haiducii e Corona, giusto per citarne un paio). E tra chi si è divertito c'è stato anche il presidente Emiliano, che ha ballato con la maschera tipica del paese, caricatura del contadino.