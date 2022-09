Bari, in spiaggia a Pane e Pomodoro, in cerca di un colpo di fortuna

BARI - Chi l'ha detto che i turisti che arrivano in Puglia cercano sole, mare e buon cibo? A Pane e Pomodoro capita pure di incontrare chi, sulla spiaggia, cerca fortuna. È il caso di Alessandro, turista di Asti, che armato di metal detector ha passeggiato in lungo e in largo sulla battigia, sperando proprio di essere baciato dalla fortuna piuttosto che dal sole. Cosa avrà trovato? Non lo sapremo mai.