BARI - Nasce la filiera del latte in Puglia. E' il risultato dell'unione progettuale tra Regione Puglia, Legacoop Puglia, Coop Alleanza 3.0. Il progetto di «buone pratiche produttive» è stato presentato questa mattina a Bari, nel corso di una conferenza stampa. A confrontarsi su questo tema di respiro per il territorio erano presenti Donato Pentassuglia, assessore regionale all’Agricoltura, Carmelo Rollo, presidente Legacoop Puglia, Annafara Fanelli, consigliera di Zona soci Coop Alleanza 3.0.

Le istanze del sistema

«Legacoop Puglia e Coop Alleanza 3.0 hanno raccolto le istanze della filiera del latte di cui si è fatta portavoce la Regione Puglia, elaborando delle risposte concrete che i consumatori possono toccare con mano - è stato detto alla stampa -. Infatti, da oggi sono evidenziati con una comunicazione apposita, prodotti Dop fatti in Puglia con latte 100% pugliese. La valorizzazione anche visuale di questa filiera tradizionale è presente negli undici negozi di Coop Alleanza 3.0 distribuiti sulla Puglia».

«Una soluzione sostenibile»

«Il momento è delicato per tutto il sistema imprenditoriale agricolo pugliese e, in particolare, per quello zootecnico, per il quale, con la struttura assessorile, mi sono impegnato personalmente, insieme a tutti i protagonisti della filiera regionale del latte, nel trovare soluzioni concrete e sostenibili – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia –. Abbiamo difatti avviato una lunga interlocuzione che ha dato i suoi frutti con la sottoscrizione di un importante protocollo d’intesa riguardante il settore lattiero caseario. La Puglia, con questo documento, ha fatto da apripista a livello nazionale nell’autoregolamentazione dei rapporti tra allevatori, caseifici e industrie di trasformazione pugliesi per contrastare gli effetti dei crescenti costi delle materie prime e per garantire la tenuta dell’intera filiera. Ma serve un’azione sinergica del sistema produttivo e il mondo della grande distribuzione. Coop Alleanza 3.0, oggi, dà dimostrazione di essere parte attiva nel trovare e attuare soluzioni idonee e concrete per valorizzare i nostri prodotti e provare a sostenere le aziende, vessate da costi di produzione spesso non sostenibili e speculazioni deleterie per la loro sopravvivenza. Ognuno deve fare la propria parte, rispettando in primis gli accordi presi e un costo standard delle materie prime. È necessario innescare meccanismi virtuosi, anche attraverso, per esempio, riduzioni di accise e iva, istituzioni di fondi di credito d’imposta e costruzioni di politiche comunitarie adeguate, anche di promozione e valorizzazione. Servono regole certe e l’impegno di ciascun attore della filiera. Faccio mio il motto di Legacoop Puglia, in questo momento storico più che mai: da soli non c’è storia. Possiamo risalire la china ma solo insieme e coesi, dando a tutto il settore lattiero caseario garanzie di sviluppo e forza nel medio lungo periodo».