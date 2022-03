Bari, l'ex caserma rivive tra musica e verde: stamattina l'inaugurazione del parco

BARI - Da caserma militare a parco e polo culturale: dopo trent'anni di abbandono l’ex caserma Rossani, nel centro di Bari, viene restituita alla città quasi completamente riqualificata. Oggi è stato inaugurato il parco di 3 ettari, sui complessivi 7 che compongono l’intera area che oltre ai giardini e agli spazi per lo sport comprende il polo bibliotecario regionale, ormai pronto, e i tre edifici che costituiranno l’Accademia delle Belle Arti in fase di progettazione definitiva ed esecutiva e i cui lavori saranno cantierizzati nel 2023. Per l’inaugurazione l’amministrazione comunale ha organizzato una intera giornata di eventi con clown, spettacoli di burattini, palloncini, musica, street food ed esibizioni sportive.