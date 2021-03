Adelfia, nella notte arriva Batman a bordo del suo bat-monopattino: il video è virale

BARI - Ad Adelfia, nel Barese è stato avvistato ieri sera Batman, mentre a bordo del suo bat-monopattino si muove silenzioso in paese. Il video, postato sul gruppo Lov is Bari su Facebook, sta diventando virale. A far spuntare un enorme sorriso è, oltre lo stupore di vedere l'uomo pipistrello, abbigliato con maschera e mantello, sono le battute che rivolge agli autori del video. Alla domanda "Batman salvaci tu", il cavaliere oscuro replica: "Tutto sta per finire, quest'estate andremo al mare". Un augurio di fine pandemia, in cui tutti speriamo. Una cosa è certa, gli adelfiesi possono dormire sonni tranquilli. A vegliare su di loro c'è un grande ed ironico supereroe.