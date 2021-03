Bari, protesta genitori e bambini sul lungomare: «Si torni a scuola»

BARI - «La dad non è scuola». E’ lo striscione che campeggia sul lungomare di Bari, davanti alla sede della presidenza della Regione Puglia, messo da genitori e bambini che protestano contro la chiusura della scuole che per alcuni alunni dura ormai da un anno.

«Abbiamo dato la colpa dei contagi alla scuola, no alle vacanze e alle cene elettorali - dicono - e così in Puglia, con 13 successive ordinanze regionali, abbiamo chiuso solo le scuole. Ora basta, i nostri bambini devono tornare in classe».

I bambini si sono tolti le scarpe posizionandole una accanto all’altra sul marciapiedi per esprimere simbolicamente, spiegano gli organizzatori, la loro voglia di riappropriarsi dei propri spazi di crescita. «Chiediamo al Governo di tenere le scuole aperte anche in zona rossa, applicando il modello francese, quindi lockdown con le scuole aperte - dicono i genitori in protesta - e alla Regione Puglia chiediamo di applicare le norme nazionali smettendo di emanare ordinanze». La manifestazione di protesta a Bari è stata organizzata da "Priorità alla Scuola Puglia», dal «Comitato per il diritto alla salute e all’istruzione», e dal coordinamento di associazioni «La scuola che vogliamo - Scuole diffuse in Puglia».

Nel video parla Terry Marinuzzi, portavoce del gruppo di genitori «Scuole diffuse in Puglia»