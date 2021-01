Covid 19, i vaccini in arrivo in Puglia: scortati dalla Polizia

BARI - Proseguono le attività di diffusione dei vaccini: la Polizia di Stato con la Stradale si è occupata della scorta da portare nelle strutture pugliesi per fronteggiare la crisi pandemica in atto nella Regione Puglia e su tutto il territorio nazionale.

Secondo il piano di distribuzione nazionale, nella mattinata di ieri sono arrivate le quote dei vaccini dirette nelle provincie di Foggia, Bari e Lecce ed oggi in quella di Taranto. Ieri al limite di Provincia fra Foggia e Bari, equipaggi della Polizia Stradale hanno effettuato opportune staffette al fine di scortare gli approvvigionamenti dei vaccini in arrivo.