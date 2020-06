Bari, aggredì e spintonò 91enne per rapinargli la pensione: arrestato 43enne

BARI - Avrebbe afferrato un 91enne dal collo, spintonandolo e facendolo cadere per rubargli la pensione da 1.100 euro appena prelevata dall’ufficio postale. Il fatto risale allo scorso 3 gennaio e è accaduto nel quartiere barese di Ceglie del Campo.

A poco più di cinque mesi, la Squadra mobile della Questura di Bari ha arrestato il presunto autore della rapina. E’ il 43enne Nicola Diacono, finito in carcere su disposizione della magistratura barese per rapina aggravata.La vittima, in sede di denuncia, non fu in grado di riconoscere colui che lo aveva rapinato, ma grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni e ai filmati delle telecamere di video sorveglianza collocate nella zona della rapina è stato possibile identificarlo."L'autore ha mostrato un’indole inutilmente e spropositatamente violenta nel compierla - si legge nel provvedimento - , tenuto conto che ha afferrato l’anziano signore per il collo e dopo averlo più volte spintonato l’ha fatto cadere al suolo fortunatamente senza gravi conseguenze».