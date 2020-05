A passo di danza da Bari fino al Texas: la storia di Mirko Spano, fenomeno del latino americano

BARI - La Puglia continua ad esportare talenti all'estero: è la storia di Mirko Spano, ballerino 30enne che dopo anni di gavetta nella sua città natale, Bari, solo per amore della danza, si è trasferito negli Stati Uniti e adesso ha sbancato in Texas.

Mirko è un vero e proprio fenomeno della danza standard e latino americana. A soli 8 anni, grazie soprattutto agli insegnamenti e al sostegno dei suoi genitori (a loro volta ballerini) è diventato vice campione italiano, entrando a far parte di diritto, nella categoria dei più giovani talenti della Federazione Italiana Danza Sportiva. Da questo momento in poi il nostro atleta continua a collezionare nuovi titoli e medaglie che lo porteranno a far parte del Circuito internazionale della danza sportiva, rappresentando l'Italia in tutto il mondo. All'età di 15 anni, infatti, corona il suo sogno e diventa Campione Mondiale under 16 nel campionato di Kiev, Ucraina.

L’amore per questo sport non conosce confini, così, compiuti 23 anni decide di aprire un centro danza qui in Puglia, «Arte in Movimento», una delle strutture più grandi del settore, che vanta ben 1000 metri quadrati di spazi attrezzati. Ma il richiamo della pista è troppo forte. La palestra inizia ad andargli stretta e dopo aver ricevuto una proposta di lavoro allettante direttamente dall’America, è partito alla volta di Houston, in Texas, assieme alla sua partner Pamela Romano, anche lei ballerina.

Da qui riparte la scalata della coppia verso il successo, raggiungendo i migliori risultati in campo italiano ed europeo. Tra questi il secondo posto nella gara Uzhgorod Open Championship in Ucraina e il primo posto nella Romanian DanceMasters Championship, a Bucharest.

Una vittoria dietro l'altra che ha portato i due ballerini a piazzarsi nella top 50 dei migliori danzatori latini del mondo. Certo, lo stop forzato dovuto al Coronavirus ha messo in pausa la vita di Mirko, ma lui non demorde: «Ho parecchi progetti per il futuro - ci racconta - ma più di ogni cosa voglio scalare le classifiche dei campionati americani».

E alla domanda se tornerà mai in Puglia, risponde: «Mi piacerebbe vivere della mia passione anche nella mia terra, ma al momento da noi non ci sono le stesse possibilità che si vedono all'estero. Magari un giorno tornerò».