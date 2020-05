Polignano, anche la statua di Modugno indossa la mascherina e il tenore Bovì canta Volare

BARI - Ai tempi del coronavirus anche le statue indossano la mascherina: succede a Polignano a Mare dove la statua di Domenico Modugno indossa un dispositivo di protezione con il tricolore. L'idea nasce però da una performance tutta particolare messa in pratica dal tenore Francesco Bovì che esegue (solo voce e chitarra) in un video una delle celebri canzoni del cantante di Polignano: Nel blu dipinto di blu (Volare). L'esibizione ai piedi della statua è stata realizzata nella solitudine e nel silenzio provocati dalla quarantena dovuta al Covid 19

Il video registrato in diretta, in acustico, sta già facendo il giro del web e vuole lasciare un bel ricordo a chi ha visitato Polignano a Mare e soprattutto a chi sogna o pensa di venire a visitarla al termine dell'emergenza. Un omaggio anche all’amore dei suoi abitanti per questo meraviglioso borgo. Il filmato è stato realizzato da Michele Roppo.