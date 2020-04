Bari, sembra birra ma non è: il birrificio produce «in bottiglia» sanificante per la città

BARI - Dalla birra al disinfettante per mani: così questo birrificio barese si è riconvertito durante l'emergenza Covid 19. Un'idea originale soprattutto perché il contenitore che ospita il sanificante è una bottiglia. Attenti a non berla però. L'iniziativa è partita dal Birrificio Bari (con sede nel Padiglione 126 della Fiera del Levante) dove domani si terrà la consegna gratuita della prima produzione di “disinfettante mani” realizzata dal medesimo birrificio in favore del Comune di Bari a supporto delle attività istituzionali di contrasto alla diffusione del virus Covid 19. Come mostrano le immagini, in esclusiva per la Gazzetta, l'azienda è pronta ad imbottigliare il famoso "oro trasparente" tanto ricercato in questo periodo. Abbiamo chiesto direttamente ai due birrai lumi sul perché di questa scelta.

L’emergenza Covid 19 ha messo in ginocchio l’economia. Eppure voi vi siete reinventati. Come è nata l’idea?

Hai ragione questa emergenza ha azzerato i fatturati di tutti noi imprenditori con gravi danni all'economia, ma come imprenditori abbiamo l'obbligo di pensare a dalle soluzioni anche temporanee. Avevo già prodotto un sanificante per la classe di mia figlia che avevo dato pochi giorni prima della chiusura delle scuole alle maestre, li però mi ero concentrata su un sanificante per le superfici. Quando è esplosa l'emergenza ci è sembrato doveroso mettere a disposizione le mie competenze e l'azienda per gli altri



Che tipo di disinfettante avete creato?

In questo caso ci è sembrato più utile produrre un sanificante per le mani in modo che potesse servire a più persone possibili. È un sanificante a base alcolica secondo ricetta Oms.



Sembra birra ma non è. Perché mettere il sanificante nelle bottiglie?

Per due motivi: il primo perché non è facile trovare dispenser in questo periodo ed il secondo perché abbiamo comunque deciso di usare quello che avevamo in casa quindi tappi e bottiglie.



Come state gestendo la produzione? Quante persone lavorano con voi? Immagino che lo smartworking non sia contemplato..

Al momento la produzione è ridotta perché c'è anche la difficoltà di reperire le materie prime cioè alcol glicerolo e acqua ossigenata che hanno anche dei costi assurdi per cui finché resta questa difficoltà di reperimento materie prime me ne posso occupare da sola e per l'imbottigliamento mi da una mano mio marito Mimmo Loiacono.



Come intendete mettere in commercio il sanificante? Quanto ne state producendo?

Al momento non è in vendita ma data l'emergenza e le piccole quantità circa 100 L che di volta in volta produciamo preferiamo donarlo completamente. Non so se lo metteremo mai in vendita... Da un lato mi auguro di no perché vuol dire che non serve più.



Siete un’azienda 100% barese e con il Comune avete una sorta di sinergia, tanto da donare la prima slot di disinfettante all’amministrazione. Vi sentite di consigliare ad altri di seguire le vostre orme contemplando l’ipotesi di “convertire” la propria attività per l’emergenza sanitaria?

Assolutamente si e assolutamente cercare di donare le prime produzioni e magari successivamente tenere i prezzi estremamente bassi dato che, per esempio nel mio caso, non è il mio core business. Per quanto riguarda il comune di Bari è risaputa la nostra vicinanza a questa amministrazione non è solo una vicinanza politica perché da imprenditori siamo abituati a vedere cambiare la politica da sempre ma perché è un'amministrazione che lavora concretamente per il bene della sua città della nostra città



In futuro continuerete a produrre birra o è un cambio definitivo il vostro?

La produzione di birra è solo momentaneamente interrotta anche se il nostro servizio di Delivery regionale e le nostre spedizioni nazionali sono garantite e devo dire che molti pugliesi e italiani in genere ci stanno scegliendo. Come imprenditrice, biologa e donna mi metto sempre in gioco ma resto una birraia e sono innamorata del mio lavoro. Quindi assolutamente ho già programmato le nuove produzioni per maggio giugno e luglio e molti lidi si stanno organizzando richiedendo le nostre birre. Quindi mi auguro che tutto questo finisca al più presto e cmq ti avviso sulle nostre novità.

A ricevere questo prezioso dono, frutto della scelta dei fondatori Paola Sorrentino e Mimmo Loiacono di intraprendere un percorso temporaneo di riconversione della produzione da “birra artigianale” a “disinfettante mani”, saranno il sindaco Antonio Decaro e l'assessora allo Sviluppo economico Carla Palone.

L'iniziativa solidale gode del supporto del Dipartimento di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica - Dipartimento SMBNOS della Scuola di Medicina - Università di Bari, nonché del patrocinio gratuito del Comune di Bari ed è realizzata in collaborazione con l'associazione senza scopo di lucro De Gustibus Vitae e del CNA - Area Metropolitana di Bari.