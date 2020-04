«Ce la faremo, la storia siamo noi»: la dedica di Franco Cassano alla sua Bari

«Siamo tutti figli di Franco Cassano»: è l'idea, concretizzata in un video, dell'assessore alla Cultura del Comune di Bari, Ines Pierucci. Ed ecco che il sociologo e politologo dedica un messaggio alla sua Bari, in un momento così difficile. La voce è, appunto, quella di Franco Cassano, l'accompagnamento musica di Kekko Fornarelli, le immagini di Antonio Pellegrino e Michele Riglietti. Perché la cultura non si ferma e resiste, la storia, all’origine di tutte le letterature e di tutte le religioni, «“siamo noi” e ci salverà»