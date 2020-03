Ceglie Del Campo, rubano elettrodomestici da cantine condominio: arrestati 3 georgiani

I Carabinieri di Bari hanno arrestato E.B. 34enne, D.V. 27enne e B.M. 35enne, georgiani, pregiudicati, per furto aggravato in concorso. I tre sono stati sorpresi a Ceglie del Campo in via Goffredo Mameli all’interno di alcune cantinole di un condominio di nuova costruzione, mentre, dopo aver forzato le serrature, tentavano di portare via elettrodomestici, televisori, radio di nuova generazione che erano stati depositati lì per poi essere installati nei rispettivi appartamenti. I tre malfattori stavano infatti sistemando il materiale, insieme ad attrezzi da lavoro ed altri oggetti, quando sono stati arrestati. Due si trovano in carcere e uno ai domiciliari. Tutti e tre sono stati multati per la violazione del decreto relativo alle norme di contenimento contro il Coronavirus.