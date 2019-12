Eseguito 20esimo trapianto di rene da donatore vivente: Puglia sul podio italiano

BARI - È terminato poco fa nel Policlinico di Bari un trapianto di rene da vivente, eseguito dalla equipe urologica del prof. Michele Battaglia, direttore della cattedra di Urologia e del Centro trapianti di rene dell’Università di Bari. La eccezionalità di questo intervento sta nel fatto che con questo ventesimo trapianto di rene da vivente dall’inizio del 2019, la regione Puglia raggiunge la vetta delle prime tre regioni Italiane per questo tipo di procedura. Un altro elemento di novità di oggi consiste nell’avere preliminarmente utilizzato la chirurgia robotica per l’esplorazione del campo chirurgico (al fine di escludere la eventuale presenza di neoplasie), contestualmente alla successiva esecuzione del trapianto.

«La straordinaria catena di solidarietà e dono che si realizza in ambito familiare, in occasione della donazione da vivente - ha detto il prof. Battaglia - rappresenta un formidabile volano per il più ampio sistema della donazione degli organi. Il trapianto una prova di efficienza della Sanità e per questo le istituzioni politiche regionali stanno investendo ingenti e specifiche risorse in termini di personale, tecnologia, farmaci per il controllo del rigetto, al fine di ottimizzare il complesso sistema del trapianto degli organi riconosciuto come la maggiore espressione di efficienza di un sistema sanitario multidisciplinare e moderno».