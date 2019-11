Si tatua la Gazzetta sul polpaccio: l'inno alla baresità di un 22enne

BARI - C'è chi si tatua il nome della fidanzata, chi la squadra del cuore, un animale o una frase particolarmente significativa. Ma non abbiamo mai visto qualcuno tatuarsi un'intera pagina di giornale. Con tanto di articoli e di «testata» in bella mostra. In questo caso non una testata qualsiasi, ma la nostra.

È l'opera d'inchiostro realizzata da un tatuatore di Torre a Mare, Micheal Mazzone, diventata realtà sulla gamba di un ragazzo di 22 anni di Bari, talmente innamorato della propria città d'origine che ha deciso di incidere indelebilmente sulla pelle i simboli che la contraddistinguono. Ed ecco che spunta una foto del Lungomare di Bari, un'effige di San Nicola, patrono della città, e fra una dedica alla famiglia e un cuore sacro, pezzi di articoli di giornale realmente pubblicati sulla Gazzetta del Mezzogiorno, storica testata regionale di Puglia e Basilicata che con l'inchiostro ha a che fare da oltre 131 anni. Infine, a incorniciare questo inusuale quadro, il logo in bianco e in nero, così familiare a chi al Sud ci vive da sempre.

«Il mio cliente voleva un ricordo perpetuo delle sue origini – ci racconta il tatuatore – e quale modo migliore di rappresentare Bari se non usando le storie raccontate dal suo giornale per antonomasia?» L'idea al giovane è piaciuta subito, così si è sottoposto a ben quattro ore di seduta sotto aghi e macchinetta. Un po' di dolore l'avrà avvertito, ma il risultato in salsa barese è più unico che raro. «Sono talmente fiero di questo tatuaggio – ci confessa Mazzone – che se avessi un lembo di carne libero, lo replicherei sul mio corpo».

Si sa, un tatuaggio è (quasi) per sempre, ma quando a farlo è un ragazzo che ama così tanto la propria terra da trasferirsela sull'epidermide, assume un valore in più.