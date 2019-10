Bari, ecco il primo forno sociale: costruito dai cittadini con terra e paglia

BARI - Un forno sociale costruito direttamente dai cittadini e messo a disposizione di tutti per fare grigliate o cuocere focacce e tielle. Il forno è stato realizzato a mano usando sabbia, acqua, terra e paglia in un terreno gestito sempre dai cittadini in via Bovio. Il progetto è a cura della rete civica urbana Carrassi – San Pasquale e Mungivacca e coordinato dall’associazione Effetto Terra – Campagneros.

Nella prima settimana di ottobre si è svolta la prima fase del laboratorio di autocostruzione del forno: sono stati creati i mattoncini impastando i vari ingredienti, poi le due cupole e sono state sistemate 300 bottiglie di vetro tra le due cupole. Il forno sarà acceso il 2 novembre e successivamente ci sarà l’inaugurazione ufficiale.