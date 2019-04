L'incoraggiamento di Conte a un giovane barese: «Fai sempre del tuo meglio»

BARI - «Che tu faccia il cameriere, l'ingegnere o l'astronauta mettici sempre il massimo dell'impegno e fai sempre del tuo meglio», così il premier Giuseppe Conte incoraggia un giovane studente barese accorso a incontrarlo durante l'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Bari. «Presidente la ringrazio per la passione che mette in ciò che fa», gli ha detto il ragazzo, emozionato, mentre il premier si concedeva ad alcuni selfie e autografi. Conte, guardandolo negli occhi gli ha poi risposto: «Impegnati sempre, qualsiasi cosa tu faccia». Poi ha dedicato ad una mamma in compagnia dei suoi figli un pensiero scritto: «Ad Andrea, Aurelia e Davide un pensiero affettuoso e mi raccomando ubbidite alla mamma», ha scherzato poi il presidente del Consiglio.