«La Strega», il pugliese Mattia Pellicoro e il suo inno di ribellione contro le idee imposte dalla società

Si chiama La Strega ed è il primo singolo di Mattia Pellicoro, giovane cantautore pugliese classe 1991, presentato in anteprima lo scorso anno alla finale di Area Sanremo. Chitarrista sin da quando aveva solo 8 anni, nonché grande appassionato di scrittura e poesia, inizia ben presto a coniugare queste due passioni tramite la scrittura di canzoni. Dopo aver frequentato nel 2012 uno stage formativo per cantautori al CET di Mogol, parte per un’esperienza Erasmus in Spagna, dove nel 2014 pubblica “Noche De Erasmus” brano che gli procura una buona popolarità, venendo chiamato ad esibirsi in giro per tutta la Spagna. Lo stesso anno fonda un nuovo progetto, 'Mattia Costa y Calle Club', in cui fonde i suoni pop italiani col rock ed il funky. Nel 2016 si trasferisce a Madrid, dove forma il duo di chitarra 'Mattia y Andres', con cui si esibirà in molte venues della capitale iberica.

Ma è solo nel 2017, anno in cui ritorna in Italia, che Pellicoro scopre la sua dimensione cantautorale ed inizia a raggiungere una

maturità attraverso dei brani che richiamano la poetica e la ritmicità delle parole. Successivamente pubblica un libro 'Ko Lanta', che dà il nome anche ad una delle canzoni presenti all’interno dell'album d'esordio che uscirà nel 2021.



“La Strega” è un inno alla ribellione contro chiunque imponga un’idea come un prodotto già stabilito e non come un pensiero e un’unicità. Un brano che riecheggia Mitologia e Storia, passando dalla figura della Sirena presente nell’Odissea, sino a quella della “Caccia alle streghe”. Una canzone che trascina in un’atmosfera mistica, con una ritmicità che via via avvolge sempre più l’ascoltatore, lo conquista, fino ad arrivare al ritornello dove la carica esplosiva viene fuori, come il risveglio da un lungo sonno per guardare in faccia la realtà. «La gente è abituata a non pensare più in modo autonomo, è come se ci fossero degli algoritmi che dicono cosa fare, come pensare. Ma l’idea, l’ispirazione, la fantasia è troppo importante per noi, è ciò che ci rende unici, e non so voi, ma io ho spesso bisogno di sentirmi “unico”. E’ così che nasce la Strega, dalla voglia di essere sempre me stesso in tutte le situazioni, ma mai fuori luogo», sostiene il cantautore.

La Strega ha un significato duplice e antitetico. Da un lato, rappresenta la società e le sue molteplici tentazioni che finiscono per non condurre ad altro che all’omologazione; dall’altro, è il simbolo dell’istinto più profondo ed essenziale dell’uomo, che lo spinge alla ricerca di un’identità definita e priva di compromessi.

Nel video il protagonista si rapporta con Lei come fosse davanti ad uno specchio. Inizialmente, annebbiato dai continui input esterni che lo seducono e lo confondono, non vede che un riflesso sbiadito, ma, addentrandosi in se stesso (proiezioni e gelatine costruiscono l’ambientazione del viaggio interiore), trova la forza di reagire, si spoglia di ogni convinzione e imposizione sociale e la sua immagine prende finalmente forma e colore (da qui l’utilizzo degli acrilici). Come la strega, il ribelle sa di andare incontro alla morte sociale, all’emarginazione. Ma non ha intenzione di rinnegare o sopprimere la propria natura e le sue idee. La strega si piega alle fiamme pur di non conformarsi al pensiero comune. Seduzione, lotta interiore e ribellione, si rincorrono in un climax costruito interamente sugli sguardi, i movimenti e l’interpretazione dei due protagonisti, per un video che affida racconto e messaggio alle scelte estetiche. La regia è di Silvia Armi, sceneggiatura e produzione Eleonora De Vecchis, operatore e montatore video Fabrizio Martini.