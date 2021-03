Sava, esce in licenza premio e dà un party di compleanno a casa: torna in carcere

Era talmente felice della licenza premio ottenuta per il compleanno a tal punto da organizzare una festa a casa sua con diversi pregiudicati in barba alle più elementari regole anti Covid. Ma la licenza si è conclusa ben presto perchè i Carabinieri della stazione di Sava hanno riaccompagnato in carcere un pregiudicato.

L'uomo, il 10 marzo scorso, ha organizzato un vero e proprio party per la sua festa di compleanno, invitando numerose persone tra le quali anche soggetti noti alle forze dell’ordine. Le indagini attivate immediatamente dai militari di Sava hanno permesso di ottenere immediati riscontri dell’avvenimento, documentato anche attraverso fotografie postate successivamente su vari social network.

Il provvedimento di revoca della licenza straordinaria e dell’inasprimento della misura coercitiva personale è scaturito a seguito della segnalazione inviata alla competente autorità giudiziaria da parte dei militari operanti. E l'uomo, dopo aver spento le candeline, è passato dal letto di casa alla branda del carcere.