Taranto, al via «Scuola in ospedale»: iniziativa per gli alunni ricoverati

TARANTO - E’ stato avviato oggi nel presidio ospedaliero Ss. Annunziata di Taranto, il progetto 'Scuola in ospedalè, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, degenti nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica. L’iniziativa ha la finalità di aiutare i ragazzi ad avviare attività che li riportino a ritmi di vita normale, mantenendo contatti con la scuola di provenienza, con i compagni di classe, con la propria aula e con la propria vita prima della malattia.

Erano presenti alla cerimonia il sindaco Rinaldo Melucci, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Anna Cammalleri, il direttore generale dell’Asl Taranto Stefano Rossi, i dirigenti scolastici delle tre scuole coinvolte e gli insegnanti che affiancheranno i piccoli degenti.

Il servizio avrà anche, tra i vari obiettivi, quello di personalizzare i percorsi formativi, valutare i limiti fisici e psicologici, creare benessere attraverso l’elaborazione di microprogetti di miglioramento come qualificazione dei tempi non occupati dalle cure mediche lettura, gioco, attività pratiche, lavorare sulle abilità. L’Asl spiega in una nota che «fare scuola in ospedale, portare i maestri in corsia dai bambini malati è fondamentale per la loro serenità oltre che per la loro formazione. La figura di un insegnante che segue il piccolo in ospedale è positiva sotto molti aspetti, perché costituisce un fattore di normalità non facendo sentire il bambino 'malato', diverso dai bambini che sono fuori». Il Comune ha fornito i dispositivi elettronici per facilitare le lezioni a distanza.