Crispiano, 16enne scompare nel nulla: l'appello del papà su Facebook

TARANTO - È scomparsa da ieri sera una ragazzina di 16 anni a Crispiano, nel Tarantino. Il suo nome è Chiara e a lanciare l'appello per farla ritornare a casa, direttamente su Facebook, è il suo papà. La ragazzina è stata vista l'utlima volta ieri intorno alle 20.30 presso la villetta Falcone di Crispiano. Sarebbe dovuta rientrare a casa per cena, scrive il padre, ma nessuno l'ha più vista. Se qualcuno dovesse riconoscerla, è la ragazza in foto, diffondiamo la sua immagine anche se è minorenne affinché qualcuno possa aiutare la famiglia a rintracciarla. Continuano le ricerche anche grazie all'aiuto dei carabinieri a cui è stata denunciata la scomparsa. L’appello social ha ottenuto oltre 14mila condivisioni da ogni parte d’Italia.