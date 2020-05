Coronavirus, «Amiche per Taranto» consegna al Moscati mascherine, tute e laringoscopi

TARANTO - Il gruppo «Amiche per Taranto», formato da sei donne promotrici di una raccolta fondi per il Centro Covid Moscati attivata tramite il portale gofund.me., ha donato una fornitura di DPI (Dispositivi di protezione individuale) per il personale medico dei reparti di rianimazione e pneumologia della struttura sanitaria. Con l’iniziativa on line, dal nome «Covid 19 - diamo respiro alla sanità tarantina», il gruppo ha raccolto 22.000 euro, 5.000 dei quali donati dall’Istituto di Credito BCC di San Marzano e 2.500 euro dalla Cassa Edile della provincia ionica.

All’Asl di Taranto sono state consegnate 835 mascherine FFP2, 200 tute lifeguard dualpro coverall laminato con cappuccio, 785 mascherine ffp3, 10 laringoscopi monouso "L'emergenza Coronavirus - afferma Paola Troise Mangoni, portavoce di Amiche per Taranto - ci richiama ad una corresponsabilità dalla quale non possiamo esimerci. Come donne, come cittadine, come parte attive di una società in evidente sofferenza». Fanno parte del gruppo anche Maria Rosaria Suma, Stefania Baldassari, Viviana Lattarulo, Gabriella Ressa e Doriana Morelli.