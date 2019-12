Taranto, ferito: «Sono stato picchiato da due uomini di colore», ma si era inventato tutto

Ha raccontato di essere stato picchiato da due uomini di colore mentre era alla fermata dell'autobus, a Taranto, tra via Leonida e via Oberdan, perciò era caduto a terra e aveva riportato diverse ferite. Ma si è inventato tutto. La storia comincia il 3 dicembre scorso, quando il protagonista, un 28enne, aveva postato sui social le foto, in cui mostrava di aver perso due denti davanti e di avere la spalla lussata. L'ira del web si era scatenata, la Squadra Mobile aveva raccolto la testimonianza del giovane ed erano partiti gli accertamenti.

Il primo punto sospetto era che nel referto del 118 veniva riportato che le ferite erano riconducibili a una caduta accidentale, ma il giovane, che aveva sporto denuncia, continuava a ribadire che si trattava di un'aggressione da parte di due uomini di colore, che l'avevano insultato e poi preso a calci e a pugni, trascinandolo per strada. I poliziotti, tuttavia, hanno accertato la presenza di un impianto di videosorveglianza proprio in quella zona, e hanno ricostruito l'accaduto. Il giovane era sceso dal bus in via Oberdan, aveva svoltato per via Leonida e poi era caduto a terra, da solo, senza che alcuno si fosse avvicinato.

Il 28enne davanti all'evidenza non ha potuto che confermare la realtà, riferendo di essere molto confuso e convinto di essere stato aggredito, probabilmente perché cadendo aveva sbattuto la testa e riportato un trauma. Ha ribadito, allora, di aver avuto un mancamento e aver perso i sensi.