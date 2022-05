Dolomiti lucane, da domani si torna di nuovo in volo

POTENZA - Tutto è pronto per una nuova adrenalinica stagione: da domani al 6 novembre si torna a volare tra le guglie di roccia e i borghi incastonati nella pietra. Riapre ai visitatori di tutto il mondo il Volo dell’Angelo sulle Dolomiti lucane: dopo due anni di pandemia e restrizioni, i prossimi week end saranno ancora dedicati al fantastico volo tra Castelmezzano e Pietrapertosa. Info su www.volodellangelo.com.

Comincerà quindi dal primo maggio la sedicesima stagione del «Volo dell’angelo», il primo impianto italiano a moto inerziale che collega, attraverso un cavo di acciaio, due cime dei borghi di Castelmezzano e Pietrapertosa, nelle Dolomiti lucane. E dal primo giugno riaprirà al pubblico anche la «Via ferrata». Per il 2023, invece, è prevista l'inaugurazione della «Slittovia delle Dolomiti lucane».

Il Volo dell’angelo, che è il più lungo d’Europa di questo genere, permetterà agli utenti di vivere l’emozione di immergersi nel verde e nella natura del parco di Gallipoli Cognato fino al 6 novembre, data di chiusura dell’impianto per il 2022.

Sono due le stazioni di partenza, la prima a Pietrapertosa, detta «di San Martino», che è collocata a circa mille metri di altitudine e che arriva a Castelmezzano - a quota 859 metri - dopo un volo di 1.415 metri dove si può raggiungere una velocità massima di 110 chilometri orari. Il percorso inverso, arriva a Pietrapertosa, a quota 888 metri, per una distanza di 1.452 metri.

L’amministratore unico del Consorzio «Volo dell’angelo», Donatello Caivano, ha annunciato che sono già 700 i biglietti acquistati «e tutto lascia immaginare un consistente flusso turistico che sarà concentrato nei mesi di luglio e agosto». Lo scorso anno - ha sottolineato - al netto delle restrizioni dovute al Covid, sono stati registrati «quasi 17 mila voli».

Il sindaco di Castelmezzano, Nicola Valluzzi ha spiegato che, «tra le novità» di quest’anno, sarà possibile assistere allo «spettacolo della Grande Madre, proiettato sulla roccia, che ritorna in una veste più scenografica e tecnologica per accompagnare i turisti alla comprensione della storia del nostro borgo che già nei secoli addietro è stato teatro di vicende storiche e politiche». E «tra luglio e agosto - ha sottolineato la sindaca di Pietrapertosa, Maria Cavuoti - attiveremo dei laboratori di ceramica per fare in modo che gli ospiti delle nostre comunità possano impiegare il tempo con attività esperienziali».