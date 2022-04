POTENZA - Giallo sulla morte all'ospedale di Chiaromonte nel Potentino. Intorno alle 13.30 un paziente psichiatrico di 65 anni ha perso la vita precipitando da una finestra del terzo piano: si ipotizza un gesto estremo. L'azienda sanitaria di Potenza fa sapere che è stata avviata un'indagine conoscitiva per approfondire ogni aspetto della vicenda "non esclusi quelli inerenti la vigilanza e le misure di sicurezza".

L'uomo era arrivato nell'ospedale di Chiaromonte da qualche giorno, trasferito da quello di Villa d'Agri. Il trasferimento si era reso necessario in quanto il 65enne era risultato positivo al Covid e nell'ospedale di Villa d'Agri non c'è un reparto dedicato ai degenti affetti da Coronavirus, come invece nell'ospedale di Chiaromonte. Per il 65enne non si era trattato dell'unico trasferimento avendone già affrontato un altro il primo aprile, dal servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Potenza all'ospedale di Villa d'Agri, in seguito alla chiusura della struttura potentina a causa di un focolaio Covid tra il personale medico.